MO.YA Fashion z premierą we Włoszech. Barbara Piekut pokazała w Rzymie swoją najnowszą kolekcję (zdjęcia)

Przez wiele trudnych pandemicznych miesięcy, Barbara Piekut pracowała nad kolekcją, bez pewności, czy w ogóle lub w jaki sposób będzie mogła pokazać ją szerszej publiczności.

- Kiedy po kilku miesiącach pracy dostałam zaproszenie do Rzymu, nie mogłam uwierzyć w swoje szczęście- zaczęła wracać wiara w to, ze powoli wszystko zacznie wracać do normalności, tak bardzo potrzebnej nam wszystkim… - mówi twórczyni marki MO.YA Fashion.

Kolekcję "Sleepwalking" tworzą suknie ślubne i wieczorowe, które powstały z zamiłowania do 'haute couture' - pełne zdobionych koronek, jedwabi, koralików i piór, czyli tego, z czego od lat znana jest twórczość białostoczanki.