Miał rany na całym ciele, larwy zjadały go żywcem. Karolina Kosała z Łap uratowała psa i zbiera na jego leczenie [ZDJĘCIA]

W czerwcu otrzymała informację o skrajnie zaniedbanym psie, przebywającym w jednym z podlaskich gospodarstw rolnych. Zwierzę było wykorzystywane do zaganiania i pilnowania bydła. Pies spał w oborze razem z krowami. Był karmiony resztkami i mlekiem. Miał rany na całym ciele, w których zalęgły się larwy. Z guza na łapie sączyła się krew, a z oczu ropa.

Karolina ruszyła z pomocą. Właściciele psa byli zaskoczeni jej wizytą. Nie zwracali większej uwagi na cierpienie czworonoga. Kobieta przekonała gospodarzy, by zrzekli się psa na jej rzecz. Zabrała go do domu. Zwierzak dostał szansę na lepsze życie i nowe imię - Budyń.