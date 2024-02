"Bo płynie w nas życie". Ta pomoc nic nie kosztuje. Dla innego człowieka jest bezcenna

Warto pomagać

Takie akcje jak „Bo płynie w nas życie” to jednak nie tylko nagrody, ale też – a może przede wszystkim – możliwość pomocy drugiemu człowiekowi. Krew to lek bezcenny, którego nie da się wyprodukować. Jedyną formą jej pozyskania jest więc tylko podzielenie się nią z innym pacjentem.

To już druga edycja akcji „Bo płynie w nas życie”. 10 lutego w godz. 9-13.30 dwa krwiobusy RCKiK staną przy ul. Zwycięstwa, na parkingu przy Viking Point i sklepach sieci Unikat oraz Jama-m. Poza tym, że tego dnia w tym miejscu oddamy honorowo krew, to będzie też można zgarnąć za to nagrody, ale i spędzić czas wśród podobnych społeczników. Bo - po pierwsze - w sklepie Jama-m zorganizowana zostanie poczekalnia dla honorowych krwiodawców. Tego dnia również w tym sklepie oraz w zlokalizowanym po sąsiedzku Unikacie na wszystkich czekają atrakcyjne zniżki. W Jama-m rabat tego dnia wyniesie 60 proc., a w Unikacie obniżka na nową kolekcję - 25 proc. Dodatkowo oba sklepy przygotują dla uczestników akcji watę cukrową, popcorn, kawę i zimową herbatkę. Specjalne niespodzianki czekają zaś na tych, którzy zdecydują się tego dnia na honorowe oddanie krwi. Unikat i Jama-m przygotowały bony o wartości 50 zł na zakupy w całej sieci sklepów, a Viking Point - paczkę pełnowartościowych posiłków.

Bo płynie w nas życie. Krew to bezcenny lek

Krew potrzebna jest lekarzom na co dzień. To dzięki niej ratują ludzkie życia podczas operacji, ale też na przykład po wypadkach komunikacyjnych. W takich sytuacjach nie ma czasu na jakąkolwiek zwłokę, trzeba działać natychmiast. Dlatego tak ważne jest, by magazyny Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa były wciąż pełne.