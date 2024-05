Maszt Jagiellonii na Rondzie Jagiellonii. To pomysł z budżetu obywatelskiego. Od lat na półce. Czy w końcu stanie w Białymstoku? OPRAC.: wal

Tak kibice wyobrażali sobie Rondo Jagiellonii z wieńczone masztem z żółto-czerwoną flagą. Dziś klub patronuje wielkiemu skrzyżowaniu u zbiegu alei Jana Pawła II, ul. NSZ i Trasy Niepodległości. Maszt nie może doczekać się realizacji Wizualizacje/Archiwum

Czy po zdobyciu mistrzostwa Polski przez Jagiellonię flagowy pomysł jej kibiców może w końcu się ziścić? Chodzi o maszt klubowy na rondzie, któremu patronuje białostocka drużyna. Choć inwestycja to pomysł z budżetu obywatelskiego wybrany do realizacji, od kilku lat jest przysłowiowym półkownikiem. Powód: brak pieniędzy. To znaczy były, ale nie tyle, ile chcieli potencjalni wykonawcy.