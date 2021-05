Białystok. Drugie podejścia miasta do budowy masztu Jagiellonii na rondzie Jagiellonii. To inwestycja z budżetu obywatelskiego

Sukces w głosowaniu był zwieńczeniem idei, która narodziła się w 2018 roku. To wtedy kibice wpadli na pomysł, by nowo budowanemu rondu u zbiegu przyszłej trasy niepodległości, ul. NSZ i al. Jana Pawła II patronowała Jagiellonia Białystok (na prezentowanej przez nich wizualizacji pośrodku ronda w barwach klubowych był maszt z żółto-czerwoną flagą). Inicjatywę poparli radni poprzedniej kadencji. Oficjalnego projektu uchwały jednak nie było, bo rondo było w budowie. Zostało ukończone pod koniec 2019 roku, a w lutym 2020 roku radni Koalicji Obywatelskiej ponowili pomysł nazwy ronda. Wśród nich oczywiście Rafał Grzyb, obecny szkoleniowiec.

To w ramach tej aktywności białostoczan ma powiewać flaga Jagiellonii na rondzie Jagiellonii. Projekt był jednym ze zwycięzców ubiegłorocznego głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021. Wśród ogólnomiejskich pomysłów uzyskał 1221 głosów. Inicjatorzy szacowali, że wartość inwestycji wyniesie 26 tys. zł.

Nie ukrywam, że mamy problem - mówił miesiąc temu wiceprezydent Przemysław Tuchliński nadzorujący sprawy związane z budżetem obywatelskim. Już wtedy urzędnicy zapowiadali ogłoszenie drugiego przetargu z nadzieja, ze wystartuje w nim więcej firm przez co być może uda się przybliżyć koszty inwestycji w granicach pierwotnego oszacowania przez autorów projektu obywatelskiego.

Sama flaga Jagiellonii z logiem tzw. Starej Jotki miała swobodnie powiewać na maszcie w zależności od kierunku wiatru. Jej wymiary to 6x4, a gramatura tkaniny poliestrowej nie mniejsza niż 110g/mkw.

Do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma. Zaoferowała za montaż masztu 93 480 zł. To 3,5 razy więcej niż szacowano zgłaszając projekt masztu do budżetu obywatelskiego.