Lotto Superliga. W ćwierćfinale na SBR Dojlidy Białystok czeka już Polonia Bytom

Pomimo porażki 1:3 z Lotto Polski Cukier Gwiazdą Bydgoszcz Dojlidy Białystok utrzymały czwarte miejsce w Lotto Superlidze i w ćwierćfinale play-off spotkają się z Petralana Polonia Bytom.

W pierwszym pojedynku spotkania z Gwiazdą Bydgoszcz Wang Zeng Yi przegrał z Leonardo Mutti 1:3. W drugim meczu Vladislav Ursu nie dał żadnych szans młodemu Dawidowi Chilickiemu. Honorowy punkt dla Dojlid zdobył Damian Węderlich, pokonując 3:2 Artura Grelę. Niestety Vladislav Ursu potwierdził swoją wysoką formę, pokonując 3:0 Wandżiego.

Do końca tej kolejki nie było wiadomo, z kim zmierzymy się w play-offach. Zależało to od wyniku meczu Grudziądz – Bogoria, którego rozstrzygnięcie było zagadką do samego końca. Grudziądz mógł wygrać 3:1, potem 3:2, a ostatecznie przegrał. W związku z tym tak jak przewidywaliśmy na początku rundy rewanżowej, w play-offach zmierzymy się z Petralaną. Co do naszego meczu, oba zespoły wystąpiły dzisiaj w osłabionych składach. W zespole Bydgoszczy nie było Trulsa Moregarda i Jang Woojina, a u nas zabrakło Asuki Machi. Lepsi okazali się dzisiaj goście. Vladislav Ursu zdobył komplet punktów, a trzecie oczko dorzucił Mutti. Dawid Chilicki dostał kolejną szansę na zebranie doświadczenia. Damian Węderlich zagrał bardzo dobry mecz z Arturem Grelą. Występ Wandżiego pomimo dwóch porażek wcale mnie nie martwi. To taki zawodnik, który swój szósty bieg wrzuca pod presją, której dzisiaj nie było – mówi menadżer białostockiego klubu Piotr Anchim.