Lotto Superliga. Tenisiści stołowi SBR Dojlidy Białystok przed najważniejszymi meczami sezonu

W ćwierćfinale Lotto Superligi SBR Dojlidy Białystok zagrają z Polonią Bytom. W pierwszej rundzie obecnych rozgrywek białostoczanie przegrali z Polonią 2:3. Także w drugiej rundzie byli słabsi ulegając rywalom ze Śląska 0:3.

Występ w play-offach był głównym celem drużyny przed sezonem i udało nam się go zrealizować. Dojlidy i Polonia to drużyny na podobnym poziomie, szanse w piątkowym spotkaniu oceniam na 50-50. Nie ukrywam jednak, że styl zawodników Bytomia nam nie leży. Żeby jechać na rewanżowy mecz z nadzieją, musimy wygrać u siebie - mówi menadżer klubu Piotr Anchim.

- Asuka lada moment przyleci do Polski, będąc w Japonii intensywnie trenował. Damian Węderlich wydaje się być w dobrej dyspozycji. Wandżi jest jeszcze w Chinach, gdzie występuje na turnieju. W przypadku innych zawodników uznałbym to może za mało profesjonalne biorąc pod uwagę to jak blisko są play-offy, ale w przypadku Wandżiego patrzę na to inaczej. Z doświadczenia wiem, że zawsze grał lepiej po takich turniejach, a presja wielkiego wydarzenia dobrze na niego wpływa. W piątek zagramy bez Joao Monteiro, który nie wyrobił wymogu 5 meczów rozegranych w sezonie zasadniczym, co wymagane jest do udziału w półfinałach - mówi składzie drużyn Piotr Anchim.