Lotto Superliga. Doskonały mecz SBR Dojlidy Białystok i mistrz Polski został pokonany

O zwycięstwie Dojlid zadecydował mecz w grze podwójnej, w którym Asuka Machi i Damian Węderlich pokonali 3:1 Gionisa Panatogitsa i Michała Gawlasa.

Wygrywamy 3:2 z Dartom Bogorią Grodzisk Mazowiecki – mistrzem Polski z ubiegłego sezonu. Zwycięstwo bardzo cieszy, dużo rzeczy potoczyło się dzisiaj po naszej myśli. Drużyna była w dobrej formie, trafiliśmy z ustawieniem, a Asuka obronił w pierwszej grze dwie piłki meczowe, co otworzyło nam drogę. Z ciekawych rzeczy warto wspomnieć o wyniku innego spotkania 15 kolejki – Grudziądz ograł dzisiaj za 3 punkty Polonię Bytom. To może oznaczać, że naszym przeciwnikiem w ćwierćfinale okaże się być jednak Olimpia Unia, co jeszcze niedawno wydawało się prawie niemożliwe – mówi menadżer klubu, Piotr Anchim.