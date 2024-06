Lotto Ekstraliga. Badmintonowy Final Four. SKB Litpol-Malow Suwałki w drodze po dwudzieste mistrzostwo

Faworytem finałowego turnieju Lotto Ekstraligi jest SKB Litpol Malow Suwałki, który po rundzie zasadniczej był liderem, nie przegrywając żadnego meczu. SKB Litpol–Malow w pierwszym meczu półfinałowym zmierzy się z czwarta drużyną UKS Unią Bieruń. Na drugim miejscu uplasował się ABRM Warszawa a na trzecim UKS Hubal Białystok. I to właśnie te dwie drużyny tworzą drugą parę półfinałową.

- Graliśmy całkiem niedawno z drużyną z Bierunia i poznaliśmy jak duży potencjał mają. Dysponują bardzo dobrze grającymi zawodnikami co potwierdzili w naszym ostatnim meczu. Jednak my wiemy po co jedziemy do Józefosławia. Cel jest jeden. Zdobycie 20 tytułu. Moja drużyna jest bardzo dobrze przygotowana. Przeanalizowaliśmy co poszło nie tak w ostatnim meczu i wiemy już jakich błędów nie popełnić aby wygrać to spotkanie - mówi trener SKB Litpol–Malow Suwałki Jerzy Dołhan.