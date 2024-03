Lotto Ekstraliga. SKB Litpol Malow Suwałki lideruje z kompletem punktów

Zakończyliśmy 6 rundę spotkań Lotto Ekstraligi wygrywając 7 do 0. Do meczu przystępowaliśmy z lekkim niepokojem, ze względu na nieobecność dwóch zawodników (Roberta Cybulskiego oraz Anastasii Khomich – Oboje grają w turnieju Orleans Masters Badminton BWF SUPER 300). Reszta zawodników spisała się bardzo dobrze potwierdzając swoją dobrą dyspozycję. Trzy punkty oraz wynik 7:0 przybliża nas do zdobycia 20 tytułu w Lotto Ekstralidze Badmintona – mówił po meczu trener SKB Litpol–Malow Suwałki Jerzy Dołhan.