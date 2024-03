Lotto Ekstraliga Badmintona. Dziś i jutro 6. kolejka. SKB Litpol Malow Suwałki i Hubal Białystok w roli gospodarzy i faworytów

Po pięciu kolejkach Lotto Ekstraligo Badmintona dwie nasze drużyny są na czele tabeli. SKB Litpol-Malow Suwałki jest liderem z kompletem zwycięstw, a na drugim miejscu znajduje się Hubal Białystok.

SKB Litpol – Malow podejmie we wtorek, 12 marca WWL Badminton Marcovię Marki.

- Znamy swojego przeciwnika z Marek. Jest to nowa ekipa w rozgrywkach Lotto Ekstraligi Badmintona, ale mająca na swoim koncie dwa zwycięstwa. Potrafiła postraszyć swoją dobrą grą obecnych Mistrzów Polski – ABRM Warszawę. Wiemy, że w takich meczach takie drużyny zrobią wszystko żeby wygrać dlatego my musimy zachować koncentrację do ostatniego meczu. Naszym planem jest wygrana tego meczu za 3 punkty. Zagramy naszym najmocniejszym składem z wiarą i przekonaniem że to my wyniesiemy z tego meczu pełną pulę punktów – mówi trener SKB Litpol-Malow, Jerzy Dołhan.