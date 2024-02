Futbol młodzieżowy. Jagiellonia Białystok wraca do walki w CLJ U-19. Na początek trudny wyjazd do Zabrza

Ze starszymi kolegami trenuje najlepszy strzelec drużyny z CLJU-17 - Oskar Pietuszewski. Zimą do ekipy trenera Wasiluka dołączyli też:

- Za nami aż trzy miesiące przerwy od ligowego grania, więc nie możemy się doczekać. Uniknęliśmy poważniejszych kontuzji, a okres przygotowawczy był na plus. Jesteśmy dobrze przygotowani. Robiliśmy swoje krok po kroku. Za nami fajny czas, więc z niecierpliwością czekamy na mecz z Górnikiem - zaznacza w wywiadzie dla klubowych mediów trener Jagiellonii CLJ U-19 Marek Wasiluk .

CLJ U-19. Górnik u siebie jest bardzo groźny

Wzmocnienia się przydadzą, bo Jagiellonia ma tylko trzy punkty przewagi nad strefą spadkową, jest zatem poważnie zagrożona degradacją. Najlepiej by było, gdyby jak najszybciej udało się Żółto-Czerwonym odskoczyć do bezpiecznych rejonów tabeli. Problem w tym, że Górnik u siebie przegrał tylko jeden mecz (2:3 z Cracovią) a na rozkładzie ma m. in. wicelidera - Legię Warszawa i trzecią w tabeli Wartę Poznań, które ograł wysoko po 3:0.