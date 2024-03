PlusLiga. Jeden krok Ślepska Malow Suwałki do utrzymania się w siatkarskiej elicie

To jest mało prawdopodobne, że siatkarze Ślepska Malow Suwałki nie zdołają obronić PlusLigi. Matematycznie jednak jeszcze wszystko jest możliwe. Do zakończenia rundy zasadniczej pozostały jeszcze trzy kolejki, czyli do zdobycia przez każdą z drużyn jest jeszcze 9 punktów, a ostatnia Enea Czarni Radom do Ślepska Malow Suwałki ma 6 punktów straty.

W piątek, 29 marca Ślepsk Malow Suwałki zagra na wyjeździe z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn Koźle. Będzie to bardzo trudny mecz dla podopiecznych trenera Dominika Kwapisiewicza, rywale wciąż bowiem walczą o awans do fazy play-off. Tak, jak z ostatnim rywalem Ślepska Malow Suwałki Jastrzębskim Węgiel, z ZAKSĄ suwalczanie w PlusLidze nie wygrali jeszcze ani jednego z 11 spotkań ligowych. W dotychczasowej konfrontacji suwalczanie wygrali tylko 5 setów przegrywając 33.

Program 28.kolejki

Czwartek, 28 marca