Legionella w bloku przy ul. Wiejskiej w Białymstoku. Mieszkańcy powinni unikać kąpieli pod prysznicem

Kąpiele - tak, ale nie pod prysznicem. Bakteria przedostaje się bowiem do układu oddechowego za pomocą małych kropli. Mieszkańcy powinny stosować się do tych zaleceń, ponieważ zakażenie legionellą może mieć groźne skutki. Potencjalne szkody zależą od wielu czynników, przede wszystkim odporności. Inne czynniki to: