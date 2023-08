Legionellą można się zarazić nawet pod prysznicem. Są sposoby, by uchronić się przed tą groźną bakterią

Legionella to groźna bakteria. Zakażenie nią może wywołać kaszel, biegunkę, wysoką gorączkę i dreszcze, zaburzenia świadomości. Choć - jak zapewnia prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - są odpowiednie antybiotyki z grupy penicylin, by leczyć zakażenie, czasem niestety, pacjenta nie uda się uratować i zakażenie prowadzi do śmierci.

Legionella jest zupełnie inna niż koronawirus, do zagrożenia którym zdążyliśmy się przyzwyczaić. Tu nie ma możliwości, by zarazić się poprzez kontakt z drugim człowiekiem.

Jak mówi prof. Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, by doszło do zakażenia, bakteria wymaga nośnika w postaci kropelek wody, aerozolu. - Zakazić się więc można nie pijąc, nie łowiąc ryby, tylko inhalując aerozol - mówi. I wyjaśnia, że niebezpieczne mogą być zakażone prysznice, urządzenia nawilżające powietrze, kurtyny wodne - legionella namnaża się zwłaszcza w urządzeniach mało używanych, gdzie znajduje się zastana woda. Prof. Zajkowska radzi też, by w domu, po dłuższej nieobecności, przed kąpielą spuścić trochę wody w prysznicu. Można też, by zapobiec kropelkowaniu, zdjąć z prysznicowej słuchawki sitko, które rozprasza wodę.