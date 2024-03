Łapy. Miasto planuje zagospodarować teren wokół stawu przy stadionie miejskim. Ma tam powstać miejsce do wypoczynku oraz rekreacji

Staw zostanie oczyszczony i będzie go napowietrzała fontanna. Wokół niego oraz na terenie przylegającej działki wykonane zostaną alejki i nasadzenia zieleni. Roślinność dobrana została specjalnie tak, aby dobrze radzić sobie z warunkami lokalnymi, jednocześnie tworząc piękne i funkcjonalne otoczenie dla mieszkańców. W miejscu starej istniejącej nawierzchni asfaltowej zostanie wykonana nowa nawierzchnia w technologii wodoprzepuszczalnej umożliwiającej przesiąkanie wody do gruntu. Ustawimy też ławeczki solarne i solarną stację rowerową. Miejsce zyska oświetlenie. Jednym słowem powstanie przyjemne miejsce do rekreacji i wypoczynku – mówi burmistrz Krzysztof Gołaszewski, który w grudniu 2023 r. sfinalizował zakup działki, na której m.in. leży staw.