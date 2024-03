Koszykówka. Rywale mocno się postawili, ale na koniec to Żubry Białystok i Tur Bielsk Podlaski byli górą

W spotkaniach obu naszych drużyn nie brakowało emocji, a rozstrzygnięcia zapadły w ostatnich minutach gry.

Żubry Białystok dobrze rozpoczęły mecz, bo od szybkiego prowadzenia 6:0. Jednak już w 5 minucie to gospodarze prowadzili 11:8, by wygrać pierwsza kwartę 25:17. W drugiej kwarcie górą byli już podopieczni trenera Krzysztofa Kalinowskiego. W 14 minucie, po trafieniu Macieja Bębeńca, Żubry odzyskały prowadzenie 28:27. W 17 i 19 minucie był remis 34:34 i 40:40, a do przerwy nieznacznie zwyciężała Trójka 45:44.

Białostoczanie doskonale rozpoczęli trzecia kwartę i po trójce Jana Malesy wygrywali 52:45. Gospodarze w 28 minucie zbliżyli się na jedno "oczko" 60:61. Po trafieniu Pawła Śpicy Żubry przystępowały do ostatniej części sobotniego meczu wygrywając 73:66.

W czwartej kwarcie Trójka na 28 sekund przed końcem spotkania przegrywała tylko 91:94. Nie zadrżała jednak ręka Malesy, który faulowany wykorzystał cztery rzuty wolne i Żubry wygrały 98:91.