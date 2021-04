Koniec roku szkolnego w klasach maturalnych już wkrótce. Jak będzie wyglądało rozdanie świadectw?

W poprzednich latach, uczniowie ostatnich klas szkół średnich spotykali się co roku na uroczystym rozdaniu świadectw. Był to moment symbolicznego pożegnania ze szkołą, nauczycielami i rówieśnikami.

- Jeżeli pozwolą na to obostrzenia, zakończenie zrobimy 30 kwietnia. Nie sądzę jednak, żeby tak się stało. Stąd też pomysł, by rozdać te świadectwa oddzielnie, każdej klasie. Z uczniami spotkałbym się tylko ja i wychowawca. Chcemy zrobić to po trzech głównych egzaminach, tak by jednak nieco zmniejszyć to ryzyko zakażenia - mówi Dariusz Naumowicz, dyrektor placówki.

Świadectwa w dniu zakończenia roku szkolnego zamierza natomiast rozdać I Liceum Ogólnokształcące w Suwałkach. Decyzja ta została już zatwierdzona na radzie pedagogicznej.

- Z zachowaniem dystansu społecznego, klasy spotkają się 30 kwietnia ze swoimi wychowawcami. Każda z nich pojawi się w szkole o innej godzinie. Wszyscy uczniowie otrzymają świadectwa, a ci najlepsi, specjalne nagrody. Ponadto, 2 maja odbędzie się msza święta w intencji maturzystów - opowiada Dorota Jabłońska, dyrektor szkoły.