Klasa Okręgowa. Turośnianka i Orzeł murowanymi faworytami do awansu.

Obie ekipy dzieli tylko jedno miejsce, ale zdecydowanym faworytem nie tylko hitu inauguracji, ale też całej rundy jest Turośnianka i nikt tego w ekipie groźnego beniaminka nie ukrywa.

- Jestem bardzo zadowolony z okresu przygotowawczego, bo dołączyło do nas ośmiu zawodników, którzy od dłuższego czasu byli na naszym celowniku - mówi w klubowych mediach szkoleniowiec wicelidera z Turośni Kościelnej Marcin Banicki. - Cel sportowy może być tylko jeden i jest nim awans do czwartej ligi. Jako trener jestem też nastawiony na rozwój, bo jeśli wszyscy będziemy się rozwijać i robić krok do przodu dzień po dniu, to wynik przyjdzie - przekonuje.