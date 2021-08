Keeza IV liga. Szlagier w Zambrowie. Olimpia kontra Tur Bielsk Podlaski

Oba kluby bardzo dobrze otworzyły sezon, wygrywając na inaugurację z wymagającymi przeciwnikami. Tur pokonał u siebie 2:0 KS Wasilków, a zambrowianie na wyjeździe uporali się 3:1 z odwiecznym rywalem - ŁKS-em 1926 Łomża.

- Wiemy, jaki cel ma Olimpia i mecz w Łomży potwierdził jej siłę. Znam dobrze Tomka Kulhawika, zdaję sobie sprawę, jak dobrym jest trenerem i jaką kadrą dysponuje - mówi trener Tura Paweł Bierżyn. - Ale gdyby zawsze wygrywał faworyt, to futbol byłby nudny. Wyjdziemy jedenastu na jedenastu i postaramy się sprawić niespodziankę - dodaje.

Olimpia ma z pewnością więcej atutów: gra u siebie, a ponadto pod koniec lipca wygrała z Turem w sparingu aż 4:1.

- To była tylko gra kontrolna, która dostarczyła nam dużo materiałów do analizy i tak ją traktujemy. Jedziemy do Zambrowa ze świadomością tego, z jak trudnym przeciwnikiem mamy do czynienia, ale chcemy powalczyć o jak najlepszy wynik - deklaruje szkoleniowiec bielszczan.