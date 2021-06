Keeza IV Liga. Cresovia - Wissa 0:4. Kolejnej sensacji nie było i lider jest blisko awansu

- Jechałem do Siemiatycz z pełną pokorą, bo chociaż byliśmy faworytami, to Cresovia wcześniej odebrała punkty Turowi i Promieniowi. Mogliśmy bardzo wiele stracić i uczulałem zespół na to, by od początku grać z maksymalną koncentracją - mówi trener Wissy Marcin Gałązka. - Dlatego jestem zadowolony, że zagraliśmy dobre zawody, które tylko do momentu strzelenia pierwszego gola były dla nas trudne. Potem wszystko toczyło się pod naszą kontrolą - dodaje.

Gospodarze, który niedawno wysadzili z fotela lidera Tura Bielsk Podlaski, stracili pierwszego gola po rzucie rożnym, a do siatki piłkę posłał Wojciech Zalewski. Jeszcze przed przerwą prowadzenie ekipy ze Szczuczyna podwyższył Damian Toczydłowski. Ten sam piłkarz po zmianie stron wykorzystał rzut karny, a wynik ustalił po szybkiej kontrze Karol Buzun.

- Wynik mógł być jeszcze bardziej okazały, bo mieliśmy sporo sytuacji bramkowych, w tym jeszcze jeden rzut karny. Ale zamykamy już temat Cresovii, skupiamy się na meczu z Warmią Grajewo i czekamy na odpowiedź Tura - podsumowuje trener Gałązka.