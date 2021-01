KAS przypomina: Podczas kampanii PIT korzystajmy z usługi "Umów wizytę w urzędzie skarbowym” (video)

- W związku z działaniem usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” przypominamy, że nie trzeba umawiać wizyty w urzędzie, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru) lub otrzymać potwierdzenie na swojej kopii w punkcie podawczym. Jeśli natomiast ktoś chce uzyskać informację na temat ulg, z których będzie korzystać musi umówić wizytę na podatki.gov.pl – wyjaśnia Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej w Białymstoku.

Od kilku lat dla większości podatników rozliczenie PIT to czynność, którą załatwiają elektronicznie, bez wychodzenia z domu. Około 85 proc. zeznań jest składanych przez internet, bez wizyty podatnika w urzędzie.

Jak informuje rzecznik, 15 lutego KAS udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania PIT większości podatników do akceptacji. Poza tym, podatnicy nadal mogą samodzielnie wypełnić swoje zeznanie przy użyciu systemu e-Deklaracje. Pozostaje jednak grupa podatników, która wybiera osobistą wizytę w urzędzie skarbowym np. po to by uzyskać więcej informacji nt. ulg z których chce skorzystać.