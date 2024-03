Kandydatka KO: Można uratować cenny zabytek i stworzyć w nim dom kultury dla mieszkańców Centrum Andrzej Matys

Zabytkowy, drewniany dom przy ul. Włókienniczej można uratować i utworzyć w nim dom kultury dla mieszkańców osiedla Centrum - proponuje kandydatka KO do rady miasta Jowita Chudzik.

Kandydatka KO do Rady Miasta Białystok Jowita Chudzik chce by przy ul. Włókienniczej 16 powstał Osiedlowy Dom Kultury. Uważa, że to najlepszy sposób, by budynek, który jest cennym przykładem architektury drewnianej i stworzyć mieszkańcom centrum miejsce do obcowania z kulturą.