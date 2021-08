Kalnica. Wypadek ciężarówki z cementem (zdjęcia)

W poniedziałek, o godz. 10:03, strażacy z OSP Brańsk zostali skierowani do miejscowości Kalnica gdzie doszło do zdarzenia drogowego. Według wstępnych ustaleń wynikało, iż kierujący samochodem ciężarowym przewożącym cement z niewyjaśnionych przyczyn zjechał do przydrożnego rowu. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Okoliczności zdarzenia badają bielscy policjanci.