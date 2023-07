Jakub Jeniec zdobył brąz w dziesięcioboju. To jedyny Podlasianin z medalem na 55 mistrzostwach Polski do lat 18 w Chorzowie

- Moim celem jest zdobycie wyniku gwarantującego stypendium na którejś z uczelni w Stanach. Teraz zostało mi przygotować się do sezonu zimowego i na starty w nowej kategorii do lat 20 - mówi Jakub Jeniec. - Podczas tych mistrzostw widać było, kto miał warunki, aby przygotowywać się zimą.

Jak na trenującego niespełna dwa lata nastolatka to duże osiągnięcie. Jednak jest on zdeterminowany i wierzy w sukces.

Według nastolatka w Białymstoku nie ma gdzie trenować zimą, ponieważ brakuje bazy. Wieloboista Krzysztof Wojszko przygotowuje go w szkole, natomiast w domu wspiera go ojciec, który kupił niezbędny sprzęt, a także przygotował w miarę możliwości teren do ćwiczeń. Nastolatek trenuje tam z oszczepem, kulą i dyskiem. I choć nie są to profesjonalne warunki, to póki co muszą wystarczyć. Jakub Jeniec twierdzi, że nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

