IV liga. Wigry wygrały w Grabówce, KS Wasilków w Śniadowie, a Ruch w Grajewie

Skoro się nie da z akcji, to trzeba sięgnąć po stałe fragmenty gry. W 52. minucie wynik otworzył po wrzutce z rzutu rożnego Pawlo Berezjanskij i suwalczanie objęli prowadzenie. Goście dołożyli jeszcze dwa gole, a Grabówka w końcówce zaliczyła honorowe trafienie z rzutu karnego.

Stałego fragmentu gry do otwarcia wyniku potrzebował też KS Wasilków. Tuż przed końcem pierwszej połowy potyczki w Śniadowie z rzutu karnego już 40. gola w tym sezonie strzelił niesamowity Jan Pawłowski. W drugiej połowie goście jeszcze dwukrotnie zaskakiwali golkipera rywali i pewnie zwyciężyli 3:0.

IV liga. Warmia - Ruch 1:2. Trener gości jak wino

- Jestem jak wino, im starszy tym lepszy. A tak poważnie, to nie czuję się bohaterem, bo na brawa zasłużył cały zespół. Cieszy też to, że w składzie mamy dużą grupę młodzieżowców i wychowanków klubu - mówi Kamil Jackiewicz.

Cenne dla gości jest to, że przy remisie 1:1 decydującego gola strzelili oni w dziesiątkę, bo za dwie żółte kartki z boiska usunięty został w 54. minucie Sebastian Zabłocki. W sumie goście zobaczyli osiem "żółtek", a Wilczki - sześć.

- To nie był wcale tak ostry mecz, by dawać aż tyle kartek. Do tego uważam, że rzut karny dla Warmii był bardzo problematyczny, ale najważniejsze, że wygraliśmy i umocniliśmy się na trzecim miejscu - ocenia trener Ruchu.