III liga piłkarska. MKS Ruch - Olimpia. Derby, w których więcej do stracenia mają zambrowianie

Więcej do stracenia mają goście, którzy w środę sięgnęli po Regionalny Puchar Polski. W lidze idzie im gorzej i tylko seria zwycięstw może uchronić Olimpię przed degradacją. Dla Ruchu spadek jest nieuchronny, co nie znaczy, że gospodarze oddadzą mecz bez walki. Przeciwnie, derby to zawsze dodatkowy zastrzyk energii i można spodziewać się zaciętego spotkania.

Czytaj też: Podlaski Puchar Polski. Jagiellonia II - Olimpia 1:3. Urodzinowy hat-trick dał zambrowianom trofeum (zdjęcia)

Zdegradowany już KS Wasilków może pomóc zambrowianom, o ile sprawi niespodziankę w Radomsku. Nasz jedyny reprezentant w grupie mistrzowskiej - drugi zespół białostockiej Jagiellonii, podejmie stołeczną Polonię.

PROGRAM 31. KOLEJKI

Sobota: Jagiellonia II Białystok - Polonia Warszawa (godz. 13), Unia Skierniewice - Świt Nowy Dwór Maz. (15), Znicz Biała Piska - Legia II Warszawa (15), Legionovia Legionowo - Pogoń Grodzisk Maz. (15), RKS Radomsko - KS Wasilków (15), Sokół Aleksandrów Łódzki - Ursus Warszawa (15), MKS Ruch Wysokie Maz. - Olimpia Zambrów (16),Błonianka Błonie - Lechia Tomaszów Maz. (16), KS Kutno - GKS Wikielec (16), Huragan Morąg - Broń Radom (17), Pelikan Łowicz - Concordia Elbląg (17).