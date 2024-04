III liga. ŁKS Łomża niepokonany na wiosnę. Zwycięstwo z Wikielcem

- Chciałbym w moim imieniu i moich piłkarzy podziękować naszym kibicom, którzy tak licznie zjawili się na meczu i wspierali nas do ostatniej minuty. Dzięki nim nasza determinacja była do końca spotkania. W pierwszej połowie trochę nie kontrolowaliśmy emocji. Było za dużo gadania, a za mało roboty na boisku. Na drugą połowę wyszedł już inny zespół, który zagrał z pełną determinacją. Strzeliliśmy szybko bramkę, co pozwoliło nam zejść niżej i czekać na kontrę -mówił po spotkaniu trener ŁKS-u Marcin Płuska.

- Było to dobre widowisko z dużą liczbą sytuacji podbramkowych, interwencji bramkarzy. Mecz był na remis, my mieliśmy sytuacje, goście też. Dążyliśmy do wyrównania wyniku do końca meczu i ta determinacja przyniosła skutek. Dopisujemy do naszego konta jeden punkt - stwierdził szkoleniowiec Olimpii.

I tylko Jagiellonia II Białystok była smutna po porażce 2:3 z Unia Skierniewice.

- Nie musieliśmy tego meczu przegrać, ale wynik nie jest dla nas satysfakcjonujący. Jeśli jednak mamy zejść z boiska pokonani, to tylko w takim stylu. Przy tej determinacji, inicjatywie i odrobinie szczęścia spotkanie mogło zakończyć się zupełnie innym rezultatem - stwierdził po meczu trener Jagiellonii Tomasz Kulhawik.

Jagiellonia II Białystok - Unia Skierniewice 2:3 (1:1).

Bramki: 1:0 Maciej Twarowski 19, 1:1 Kamil Sabiłło 23, 1:2 Kamil Sabiłło 68, 2:2 Eryk Matus 72, 2:3 Mateusz Cegiełka 81.

Jagiellonia II: Piekutowski - Olszewski, Kobus, Czerech, Pankiewicz, Zielecki (72. Matus), Wasilewski, Toporkiewicz, Hirosawa (90. Huczko), Wojdakowski (86. Samborski), Twarowski (72. Vinicius).