II liga piłkarska. KKS 1925 Kalisz - Wigry Suwałki 1:0. Bez rewanżu, bez punktu, bez gola

Gdyby nie to, że za zaległości finansowe GKS Bełchatów został ukarany odjęciem czterech punktów, to Biało-Niebiescy byliby na dnie tabeli. Z drugiej strony, trzeba brać poprawkę na to, że na początku sezonu mocno przebudowanemu zespołowi przyszło rywalizować z uznawanymi za jednych z faworytów ligi kaliszanami, a wcześniej Chojniczanką Chojnice (0:4).

- Dobrze, że zaczynamy rundę z tak wymagającymi rywalami, bo mecze z nimi pokażą nam, w którym miejscu jesteśmy i gdzie jeszcze ewentualnie musimy szukać wzmocnień - mówił przed startem sezonu trener Wigier Dawid Szulczek. Wygląda na to, że działacze powinni mocno zakasać rękawy i pracować nad poszerzeniem kadry, jeśli nasz drugoligowiec ma powalczyć o ambitne cele.