II liga koszykówki. Enea Żubry Chorten Białystok znów pokazał siłę, Tur Basket z dotkliwą porażką

Bardzo szybko koszykarze białostockich Żubrów pokazali kto rządzi na parkiecie w meczu z Sokołem Ostrów Mazowiecka. Po pierwszej kwarcie podopieczni trenera Krzysztofa Kalinowskiego uzyskali 14 punktową przewagę prowadząc 31:17. Do przerwy powiększyli ją do 22 "oczek" 53:31. Na parkiecie mogli więc zaistnieć wszyscy wpisani do protokołu zawodów białostoccy koszykarze. Ostatecznie Enea Żubry Chorten Białystok wygrała pewnie z Sokołem 84:65, a 11 punktów zdobył debiutujący w zespole Tomasz Deja.

Lublinianka KUL Basketball, po pozyskaniu amerykańskiego rozgrywającego Rogera Dale Ray, jest groźna dla najlepszych drużyn. Mocno przekonali się o silne zespołu z Lublina koszykarze Tura, którzy doznali największej porażki w sezonie. Podopieczni Rafała Króla przegrali różnicą 27 punktów 65:92. Gospodarze "odjechali" Turowi, w drugiej kwarcie, gdy zdobyli 14 punktów z rzędu bez punktowej odpowiedzi ze strony Tura.