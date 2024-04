II liga koszykówki. Enea Żubry Chorten Białystok jedną nogą w drugiej rundzie. Tur Bielsk Podlaski musi odrobić 1 punkt

Koszykarze białostockich Żubrów mecz rewanżowy z Kolejarzem Basket Radom rozegrają w środę, 3 kwietnia o godz. 18 w hali Uniwersytetu w Białymstoku przy ul. Świerkowej. Białostoczanie w pierwszym spotkaniu rozbili Kolejarza 98:77 i są faworytem do awansu do kolejnej rundy, w której to prawdopodobnie trafią na zespół Basket Hills Bielsko-Biała, który pokonał w pierwszym pojedynku KS Cracovię 1906 Yabimo 82:71.

Natomiast Tur Basket Bielsk Podlaski musi wygrać dwoma punktami z Lublinianką KUL Basketball. W pierwszym meczu podopieczni trenera Rafała Króla przegrali po bardzo zaciętym meczu 82:83. Mecz rewanżowy w Lublinie rozpocznie się w środę, 3.04 o godz. 20.00.

Jeżeli Tur awansuje do II rundy to tu czekać będzie najprawdopodobniej BS Polonia Bytom, która wygrała pierwszy mecz z KS 27 Katowice 94:66.

Inne wyniki I rundy play-off

Tur Basket Bielsk Podlaski - Lublinianka KUL Basketball 82:83

Kolejarz Basket Radom - Enea Żubry Chorten Białystok 77:98

Trójka Żyrardów - Energa Basket Warszawa 73:101

Księżak Łowicz - Znicz Basket Pruszków 73:99

Uniwersytet Gdański Trefl Sopot - KSK Ciech Noteć Inowrocław 63:100

Kuchinox-Puch-Siejko-BS Zgierz - AZS UMK Transbruk Toruń 87:113

Sklep Polski MKK Gniezno - Tarnovia Tarnowo Podgórne 96:104

AMW Flota Gdynia - ŁKS Coolpack Łódź 67:104

KK UR BOZZA Kraków - MKKS Rybnik 97:72

UJK Kielce - OPTeam Resovia Rzeszów 77:105

KS 27 Katowice - BS Polonia Bytom 66:94

Exact Systems Śląsk Wrocław - KS Kosz Kompaktowy Pleszew 60:79

PGE GiEK Turów Zgorzelec - Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 93:71

WrapMania.eu KK Oleśnica - Zetkama Doral Nysa Kłodzko 77:101

Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie. - Pogoń Prudnik 71:79

KS Cracovia 1906 Yabimo - Basket Hills Bielsko-Biała 71:82