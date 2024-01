II Liceum Ogólnokształcące liderem w województwie w rankingu Perspektyw. Prezydent spotkał się z uczniami i pogratulował wszystkim sukcesu

Liderem wśród liceów w regionie według Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024 niezmiennie pozostaje II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku. Zajęło też 12. miejsce w klasyfikacji ogólnopolskiej i zdobyło tytuł Złotej Szkoły 2024.

Można powiedzieć, że to pasmo sukcesów - zapewnił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - W województwie II liceum jest pierwsze, a I liceum jest drugie. Ogromnie gratuluję również II LO 12. miejsca w kraju. Cieszy poziom uczniów. Wiem, że jest duża konkurencja żeby dostać się do tego liceum, uczy się tu wielu finalistów olimpiad i skutkuje to tym, że w rankingach to liceum jest bardzo wysoko.