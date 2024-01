I liga siatkarzy: REA BAS Białystok - Lechia Tomaszów Mazowiecki 1:3. Od ideału do koszmaru

- Pierwszy set był w naszym wydaniu idealny, ale w siatkówce gra się do trzech wygranych. Prowadzenie 1:0 nie daje nawet punktu, a kolejne sety, szczególnie drugi i trzeci, były już dużo gorsze - ocenia trener REA BAS-u Białystok Krzysztof Andrzejewski. - Lechia to bardzo doświadczony zespół, z wieloma zawodnikami z przeszłością w PlusLidze. Dla nich play-off to obowiązek, a dla nas cel. Trudno, walczymy dalej - dodaje.