I liga siatkarek: BAS KB Białystok - MKS Imielin 3:1. Omal nie wypuściły kompletu punktów z rąk w starciu z groźnym beniaminkiem

- Dziewczynom należą się wielkie brawa, bo wygrały ogromnym sercem w końcówce, w której gra nie kleiła się nam zupełnie i popełnialiśmy sporo błędów. Rywalki zaczęły się już cieszyć, że nas mają, a nasz zespół wyciągnął tę partię. Na szczególne pochwały dziewczyny zasłużyły za grę w obronie. Wyciągnęliśmy wiele trudnych piłek i jeszcze potrafiliśmy wyprowadzić z tego ataki - podsumowuje trener Wojtowicz.

MVP spotkania została środkowa ekipy ze stolicy Podlasia - Magdalena Ociepa.

- Mamy trochę rzeczy do poprawy, ale najważniejszy jest komplet punktów. W czwartym secie nie było żadnego zwątpienia, nawet kiedy przeciwniczki nam trochę odjechały. Nie patrzyłyśmy na wynik, tylko robiłyśmy to, co miałyśmy do zrobienia - ocenia Magdalena Ociepa.