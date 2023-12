Siatkówka. Walka do końca i wygrana siatkarek BAS KB Białystok z Legionovią Legionowo 3:2

Mecz siatkarek BAS KB Białystok był jak rollercoaster, nie tylko w rozstrzygnięciach setów, ale i w walce w poszczególnych setach. Już w partii otwarcia sytuacja na boisku zmieniała się co chwila. raz na prowadzeniu był BAS a raz Legionovia. Najpierw skuteczniejsze w ataku były siatkarki z Legionowa, które odjęły prowadzenie 6:2. Po zagrywce Magdaleny Ociepy był już remis 8:8, po którym znów górą była Legionovia 11:8. I tak sytuacja zmieniała się do końca seta. I nawet prowadząc 23:18 kibice BAS nie mogli być pewni końcowego rezultatu partii. Legionovia doszła białostoczanki na punkt 22:23. Na szczęście dwie ostatnie akcje należały do BAS-u.

W drugim secie drużyna z Białegostoku utrzymywała kilkupunktowe prowadzenie wywalczone na początku partii 4:1. Było już nawet 12:4. Jednak w końcówce rywalki zbliżyły się już tylko na trzy oczka przegrywając 17:20. Trener Marcin Wojtowicz wziął przerwę dla swojej drużyny, po której białostoczanki doprowadziły do wygranej 25:19.