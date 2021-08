Grzegorz Jakuć, wójt Turośni Kościelnej, na urlopie objeżdża Polskę na rowerze. Tak już od czterech lat ( ZDJĘCIA)

Wójt niewielkiej gminy w powiecie białostockim spędza urlop kreatywnie. Grzegorz Jakuć od czterech lat realizuje swój ambitny plan - chce objechać Polskę na rowerze. Towarzyszą mu mieszkańcy gminy i radni.

- Po drodze zapraszamy napotkane osoby na Podlasie. Zawsze zabieram ze sobą gazetki promujące nasz region - uśmiecha się Grzegorz Jakuć, wójt gminy Turośń Kościelna. - Podróż jest rozłożona na etapy, w każdym zwiedzamy inną część naszego pięknego kraju. Trwa to już cztery lata. Zawsze trzymamy się granic. W tym roku wyruszyliśmy ze Szklarskiej Poręby i będziemy jechać do Szczecina. Zamkniemy tym samym odcinek Sandomierz-Szklarska Poręba. Zostanie nam jeszcze kawałeczek południa, by móc zakończyć podróż dookoła Polski - tłumaczy Jakuć.

