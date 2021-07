Gmina Zawady. 39-latek uzbrojony w granat groził rodzinie, że wysadzi dom. Został zatrzymany. Musieli przyjechać saperzy

Do zdarzenia doszło w sobotę 26 czerwca. Według ustaleń policji, 39-latek z granatem w ręku miał grozić krewnym śmiercią i wysadzeniem domu. Był pijany. Przed spełnieniem groźby powstrzymał go zastraszany 40-latek, który obezwładnił awanturnika, a następnie wraz z 33-letnią żoną o całej sytuacji powiadomił służby.

Funkcjonariusze z łapskiego komisariatu zatrzymali nietrzeźwego 39-latka.

- W miejscu interwencji konieczna była wizyta wojskowych saperów, którzy zdetonowali ładunek - dodaje aspirant Katarzyna Molska-Zarzecka z KMP w Białymstoku.

Podejrzany 39-latek trafił do izby wytrzeźwień. Następnego dnia usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania przyrządu wybuchowego oraz gróźb karalnych. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Na razie, decyzją sądu, trafił na 3 miesiące do aresztu.