Gmina Choroszcz rozdała mieszkańcom darmowy opał

Blisko 600 metrów przestrzennych bezpłatnego drewna Gmina Choroszcz już ofiarowała potrzebującym mieszkańcom. Akcja, rozpoczęta jesienią 2017 roku, z powodzeniem trwa do dziś. W sezonie grzewczym w styczniu 2023 r. na opał trafiło 40 metrów przestrzennych paliwa. Obecnie, pod koniec roku, także już zostało ono dostarczone do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Choroszcz.

Nieodpłatny darmowy opał to duża ulga w budżetach gospodarstw domowych, rzędu nawet 1 000 zł. Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (np. wskutek dotkliwych, nieuleczalnych chorób, niepełnosprawności czy innych uciążliwości), które liczą się z każdym groszem, i – jak to się mówi: przed wydaniem, oglądają złotówkę z każdej strony, jest to znaczące wsparcie.

W jaki sposób beneficjenci są typowani? Najbardziej potrzebujący mieszkańcy Gminy Choroszcz do otrzymania darmowego opału wskazywani są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy, który, znając ich potrzeby, wskazują ich jako odbiorców. Darmowe drewno, które co najmniej dwa razy do roku trafia do mieszkańców, pozyskiwane jest z wycinki drzew z terenów gminnych, na których realizowane są inwestycje. A ponieważ tych w Gminie Choroszcz nie brakuje, i darmowego opału jest pod dostatkiem. Materiał, już wstępnie pocięty, jest rozwożony przez pracowników technicznych Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

- Kolejny – już szósty – rok z rzędu pomagamy najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej Gminy przetrwać chłody – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Tego rodzaju pomoc stała się już u nas stałym obszarem działań. Cieszę się, ponieważ w ten sposób ułatwiamy codzienne funkcjonowanie, uwalniamy domowe budżety z koniecznego wydatku. A i dla nas jest motywujące to, że robimy więcej niż obligują nas do tego ustawy czy procedury – dodaje. W 2023 roku darmowe drewno na opał zostało dostarczone do Złotorii czy Rogowa, a w obecnej transzy trafi do mieszkańców miasta Choroszcz czy Barszczewa. Na pewno nie jest to ostatnia forma wsparcia oferowana mieszkańcom Gminy Choroszcz.

