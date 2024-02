Giełda rolno-towarowa przy Andersa. Zobacz aktualne ceny warzyw, owoców i nie tylko

Giełda rolna przy Andersa popularnym miejscem na zakupy

Takim miejscem jest Podlaskie Centrum Rolno-Towarowe przy ul. Andersa 40. Czynne jest 7 dni w tygodniu od godziny 6 do 17 (od piątku do soboty), a w niedzielę od 6 do 14.

W weekendy to miejsce tętni życiem, bo dla wielu to jedyny moment w tygodniu na spokojne i większe zakupy. Klienci przyjeżdżają tu po swojskie wędliny i pieczywo, wiejskie jaja, sery, pieczywo, przyprawy, zioła, nasiona a także świeże warzywa i owoce. Można zaopatrzyć lodówki i spiżarnie, a także znaleźć meble z drugiej ręki, ubrania, narzędzia - coś "na ząb", coś do domu, samochodu i ogrodu.