Generalna konserwator zabytków: Martwi mnie brak stanowczej deklaracji marszałka, że park krajobrazowy w Kruszynianach powstanie

- Rok temu byłam w tym samym miejscu i rozmawialiśmy o ochronie wyjątkowych miejsc na Podlasiu, które ma cztery pomniki historii: Kanał Augustowski, Tykocin, Kościół św. Rocha oraz Bohoniki i Kruszyniany. To duże województwo, ponad 20 tys. km kwadratowych i uważam, że inwazyjna, przemysłowa hodowla może być na tym terenie zlokalizowana, ale niekoniecznie tak blisko (ok. 1,4 km) pomnika historii. A pomnik historii to najwyższa forma ochrony zabytków traktowana w Polsce na równi z UNESCO - stwierdziła prof. Magdalena Gawin.