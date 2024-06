Gdzie nie będzie prądu w podlaskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 6.06

Co robić, kiedy nie ma prądu?

Planowane wyłączenia prądu w podlaskim

powiat suwalski

Kolonia Przerośl, numery: od 10 do 21

6.06 od godz. 8:00 do 15:00

Osowa, numery: 1B, 1E, 1F

11.06 od godz. 8:00 do 15:00

Jeleniewo, ul. Suwalska numery: od 1 do 3

11.06 od godz. 8:00 do 15:00

Bakałarzewo, ul. Suwalska, ul. Krzywa, ul. Polna, ul. Leśna, ul. Kwiatowa, ul. Jeziorna, ul. 100 - Lecia Niepodległości, Kotowina, działki

12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Biała Woda, numery: 32, 32A, 32B, 32C, 32G

13.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat sokólski

Nowinka, numery: do 53 do 60

10.06 od godz. 8:00 do 14:00

Nowinka, numery: od 41 do 44, od 46 do 52

11.06 od godz. 8:00 do 14:00