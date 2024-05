Gdzie na spacer w woj. podlaskim. Gdzie iść w weekend 25 - 26 maja? 10 najciekawszych tras

W woj. podlaskim nie brakuje tras do spacerowania. Przygotowaliśmy dla Was 10 propozycji. Możecie namówić rodzinę i razem odkrywać uroki naszego regionu. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 10 tras na spacer w woj. podlaskim. Co tydzień wybieramy inny zestaw.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,34 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podejść: 271 m

Suma zejść: 245 m Guber poleca tę trasę Trasę zaczynamy na dworcu PKP, skąd ruszamy ulicą Armii Krajowej aż do ulicy Dąbrowskiego, na której możemy podziwiać XIX i XX-wieczne kamienice. Później udajemy się ulicą Warszawską aż do skrzyżowania, gdzie znajduje Wieża Ciśnień, zwana też Wodną Wieżą. Na wysokości 162m n.p.m. mieści się tam kawiarnia. Z tej wysokości można, przez lunety, można podziwiać panoramę miasta i okolicy, lasy i jeziora – mazurskie krajobrazy. Po odwiedzeniu wieży ulicą Wodociągową docieramy do Ronda Polskich Dzieci, tam skręcamy w lewo i maszerując ulicą I Dywizjonu im. T. Kościuszki dochodzimy do skrzyżowania z ulicą Pionierską, skręcamy w lewo i tu możemy zobaczyć znów zabytkowe kamienice, jedyne nienaruszone budynki w czasie działań wojennych w mieście. Potem idąc kolejno uilcami Traugutta, Kętrzyńskiego oraz Warszawską (tam też możemy zobaczyć Piekarnię Regelskiego, jednego z najstarszych budynków murowanych w Giżycku) dojdziemy do znajdującego się na placu Grunwaldzkim kościoła Ewangelickiego z 1827 roku, wzniosłej świątyni zbudowanej na tle prostokąta. Stamtąd idąc alejami dochodzimy do ulicy Olsztyńskiej, kierując się wzdłuż niej docieramy do mostu obrotowego na Kanale Łuczańskim, jednego z dwóch tego typu mostów w Europie, sprawnego z ręczną obsługą. Przechodząc przez most spacerujemy cały czas prosto, aż dochodzimy do słynnej Twierdzy Boyen, położonym na terenie tzw. „wyspy giżyckiej” (obszaru ograniczonego jeziorami Kisajno i Niegocin, oraz kanałami: Niegocińskim oraz Łuczańskim). Obchodzimy ten obiekt fortyfikacyjny wałami wzdłuż murów, a następnie ulicą Turystyczną opuszczamy aż dochodzimy do ulicy obwodowej, gdzie skręcamy w lewo, i potem zaraz znów w lewo wchodząc w ubitą, piaskową drogę biegnącą między drzewami. Kierując się tą drogą docieramy po chwili do Krzyża Świętego Brunona, znajdującego się na wzgórzu nad Niegocinem. Jest to żeliwny krzyż, upamiętniający męczeńską śmierć św. Brunona z Kwerfurtu (1009r.). Schodząc ze wzniesienia, przechodzimy przez tory, i kierując się teraz z powrotem w kierunku Giżycka, dróżką dla pieszych i rowerzystów wzdłuż niegocińskiego jeziora, przy samym jego brzegu. Tą dróżką docieramy do do miejskiej plaży, gdzie m.in. znajduje się wesołe miasteczko. Następnie schodząc z z plaży, wchodzimy na ulicą Kolejową i idąc nią dochodzimy z powrotem do dworca PKP, gdzie nasza wycieczka dobiega końca.

🌳 Trasa spacerowa: Puszcza Knyszyńska w dniu 08.02.2014 i stary młyn w Bobrowej Dolinie Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 11,41 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podejść: 426 m

Suma zejść: 413 m Trasę spacerową mieszkańcom poleca RoweremPoPodlasiu Puszcza Knyszyńska w dniu 08.02.2014 i stary młyn w Bobrowej Dolinie. Piękna pogoda, bardzo ciekawe miejsca do zobaczenia - szczególnie młyn w Bobrowej Dolinie z 1812 roku. Spotkaliśmy przy młynie właściciela i pokazał nam "skarby sprzed ponad 150 lat" .Wow, była to niezła jazda w przeszłość (może na filmiku coś będzie lepiej widać). Młyn działał jeszcze podczas drugiej wojny światowej. Polecam wszystkim obowiązkowo odwiedzić to miejsce, bo być może już niedługo go już nie nie będzie. pozdrawiamy właściciela młyna i dziękujemy za możliwość zajrzenia do wnętrza. :)

🌳 Trasa spacerowa: Szlak kupiecki Początek trasy: Drohiczyn

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 77,99 km

Czas trwania spaceru: 25 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 62 m

Suma podejść: 162 m

Suma zejść: 168 m Spacerowiczom trasę poleca Powiat_Siemiatycze

Z punktu początkowego szlaku można obserwować panoramę Bugu. Przy trasie napotkamy wiele bunkrów różnej konstrukcji. Zmierzamy do wsi Arbasy Duże. ARBASY DUŻE (1,5 km) we wsi kapliczka murowana z XVIII w., zabytkowe domy nr 33, 35 oraz młyn wodny z 1909 r.ŚLEDZIANÓW (4 km) zabytki: zespół kościoła parafialnego p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, kilka zagród i budynków drewnianych z przełomu XIX i XX w.

WIERZCHUCA NAGÓRNA (7 km) we wsi kilka ciekawych budynków drewnianych Po opuszczeniu wsi szlak podąża w kierunku północno-wschodnim i szosą wprowadza nas do Putkowic Nadolnych, gdzie skręcamy na północny-zachód i drogą wiodącą przez las dochodzimy do Chutkowic, po minięciu których zmierzamy do Chrołowic CHROŁOWICE (14 km) we wsi szkoła drewniana z lat trzydziestych naszego stulecia i zabytkowe zagrody drewniane nr 8 i nr 10

Po minięciu wsi kierujemy się dalej na południowy-wschód i dochodzimy do szosy w pobliżu mostu na rzece Bug w Tonkielach. Mijając przystanek PKS idziemy szosą , a potem drogami polnymi do Minczewa. MINCZEWO (19 km) zabytkowy dom drewniany nr 1 z około 1880 r. , przy drodze wiodącej do Rudnic kapliczka z rzeźbą Jana Nepomucena w środku. Idąc dalej do Runic widzimy pośród pól rozrzucone liczne bunkry, kierując się na południowy-wschód przechodzimy przez dębowy zagajnik i docieramy do Runic. RUNICE (22,5 km) DROHICZYN (25 km) - opisz przy SZLAKU NADBUŻAŃSKIM, Dalej przez wieś Bujaki, Krupice szlak prowadzi do Siemiatycz SZLAK KUPIECKI - część wschodnia (znaki żółte, długość 40 km) SIEMIATYCZE0 powstały w XV wieku jako centrum dóbr królewskich. Najstarsze ślady osadnictwa pochodzą z X wieku p.n.e. W 1542 r. Siemiatycze otrzymały prawa miejskie. Posiadają bardzo bogatą historię. Obecnie 16 tysięczne miasto powiatowe. zabytki:

a) KOŚCIÓŁ P.W. WNIEBOWZIĘCIA NMP I KLASZTOR POMISJONARSKI.

b) CERKIEW PRAWOSŁAWNA p.w. Narodzenia Matki Bożej i Świętych Apostołów Piotra i Pawła, murowana z 1866 r. c) BOŻNICA powstała w latach 1791-1801, zniszczona w okresie wojny, odbudowana w latach 1961-1964. Obok znajduje się dawny dom talmudyczny restaurowany na cele biblioteki.

Ogółem w Siemiatyczach znajduje się ok. 150 obiektów zabytkowych. atrakcją jest zalew na rzekach Mahomet i Kamionce, gdzie znajdują się strzeżone kąpieliska i wypożyczalnie sprzętu pływającego. SŁOWICZYN (2,5 km) BACIKI BLIŻSZE (5 km) warto obejrzeć:

a) zagroda młynarska z lat 30-tych naszego stulecia

b) park podworski z murowanym dworem z pocz. XX wieku

c) pod nr Dom murowany z lat dwudziestych, a w zagrodzie nr 5 stodoła z 1934 r. SYCZE (11,5 km) stacja kolejowa pomiędzy Siedlcami i Czeremchą - w pobliżu Świętej Góry Grabarka.

GRABARKA (12,5 km) ? wieś w której znajduje się Święta Góra Grabarka ? miejsce kultu wyznawców prawosławia o znaczeniu ponadregionalnym. KOŃSKIE GÓRY (13,5 km) RADZIWIŁŁÓWKA (17 km) niegdyś Radziłówka. Wieś założona w 1576 r. W otoczeniu wsi: cudowne źródełko Sidzionka leżącego na zachód od szlaku przy szosie w kierunku Moszczonej Królewskiej, tzw. Święta Góra, domy nr 33 i 30 z ok. 1920 r. GRABOWIEC (20 km) MIELNIK (22km) MIELNIK PRZEDMIEŚCIE (23,5 km) WAJKÓW - dawniej przedmieście Mielnika, obecnie osada letniskowa. Szlak wiedzie drogą u stóp wzgórza do Sutna. Podrodze można podziwiać panoramę na rzekę Bug, warto też zatrzymać się by obserwować wiele gatunków ptaków. Do Sutna wchodzimy przez skarpę nad starorzeczem. Na niej stał XVI dwór zniszczony w 1939 r. Do dnia dzisiejszego pozostały jedynie resztki alei dojazdowej i parku.

SUTNO (32 km) ciekawe obiekty: zagroda 88, dom i stodoła z 1922 r. , domy nr 43,45,73, 79, 87, 89, 92, 93 wszystkie z lat dwudziestych dwudziestego wieku, pomnik upamiętniający pacyfikację wsi w 1941 r.

Z Sutna szlak prowadzi do wsi Niemirów, do której to wchodzimy przy kościele.NIEMIRÓW (39 km) do zabytków należą: układ przestrzenny z XVII w., zespół kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa, na który składają się: kościół z 1789-1790 przebudowany w 1823 r., brama-dzwonnica z 1823 r. Dawna szkoła, obecnie poczta mieszcząca się przy Placu Wyzwolenia - drewniana z 1922 r. Wiatrak koźlak drewniany z poł. XIX w. Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Spacer dookoła Rucianej-Nidy Początek trasy: Nowogród

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 6,27 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 176 m

Suma zejść: 132 m Guber poleca tę trasę

Ten niespełna siedmiokilometrowy szlak pieszy doskonale nadaje się na popołudniową przechadzkę. Na jego pokonanie potrzeba około 2 godzin. Wiedzie on przez zróżnicowane lasy, począwszy od borów sosnowych, aż po podmokłe lasy liściaste. Zgodnie z tradycją szlak ma swój początek w Centrum Informacji Turystycznej i Promocji. Wyruszamy stąd ul. Dworcową w kierunku drugiej części miasta - Nidy. Po ok. 300m na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w Aleję Wczasów. Mijamy położony po prawej stronie drogi Urząd Miasta i Gminy oraz pocztę. Za pocztą skręcamy (tuż przed sklepem) w lewo w ulicę Słowiańską. Kierujemy się do położonej na końcu niej plaży. Dojście do niej umożliwiają schodki na końcu ulicy. Po zejściu nad jezioro kierujemy się w prawo. Droga biegnie teraz nad samym jeziorem po leśnej ścieżce. Idziemy cały czas szlakiem pomarańczowym. Po około 500m dochodzimy do Ośrodka Wypoczynkowego "Wodnik". Przechodzimy przez jego teren, dalej idziemy leśną ścieżką nad jeziorem i dochodzimy do kolejnego ośrodka "Perła Jezior". Stamtąd szlak prowadzi do Ośrodka Turystyki Wodnej PTTK "U Andrzeja", przechodzimy przez jego teren i wychodzimy na Aleję Wczasów. Przecinamy ulicę i wchodzimy na leśny dukt. Prowadzi on nas przez las oddzielający obie części miasta. Na pierwszym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Teren w tym miejscu staje się pagórkowaty. Po kilku minutach marszu po lewej stronie, w dole można dostrzec rzekę Nidkę. Cały czas kierujemy się pomarańczowym szlakiem, który wiedzie przez las. Docieramy w końcu do Rucianego. Przechodzimy przez tory kolejowe i docieramy do drogi nr 58. Przecinamy ją wchodząc w ulicę Cichą. Po prawej stronie mijamy stary cmentarz i kierujemy się dalej ulicą Cichą, aż dotrzemy do skrzyżowania w Guziance. Tam skręcamy w prawo wchodząc w ulicę Mazurską, którą docieramy do Informacji Turystycznej kończąc wycieczkę.

🌳 Trasa spacerowa: Po Suwalskim Parku Krajobrazowym Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 13,8 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 37 min.

Przewyższenia: 89 m

Suma podejść: 877 m

Suma zejść: 893 m Spacerowiczom trasę poleca RoweremPoPodlasiu Piesza wędrówka po Suwalskim Parku Krajobrazowym.

Z netu o nim: "Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) jest najstarszym parkiem krajobrazowym w Polsce, utworzony 12 stycznia 1976 roku na mocy uchwały Nr III/14/76 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach, celem ochrony unikatowego krajobrazu polodowcowego, szczególnych wartości przyrodniczych i geologicznych. Park położony jest na Pojezierzu Północnosuwalskim, które stanowi przykład krajobrazu polodowcowego z licznymi wzniesieniami morenowymi, wzniesieniami kemowymi, dolinami rzecznymi, nieckami jezior oraz głazowiskami. Charakterystyczne miejsca w parku to:

jezioro Hańcza,

głazowisko Łopuchowskie,

głazowisko Bachanowo,

wiszące torfowisko znajdujące się nad zachodnim brzegiem jeziora Jaczno.

🌳 Trasa spacerowa: Po obrzeżach Narwiańskiego Parku Narodowego Początek trasy: Knyszyn

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,97 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 61 m

Suma podejść: 997 m

Suma zejść: 1 000 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę na spacer Piesza traska po NPN i jego obrzeżach (14 km), jedna z najbardziej owocnych, jeśli chodzi o spotkane i "upolowane" zwierzęta: były żurawie, gęsi, sarny, łosie. Widać wyraźnie, że już w przyrodzie zaczęła się wiosna. Kto lubi "polować" na ptaki. powinien udać się do NPN. Zaczęły się przyloty gęsi i żurawi, zaczęły już też puszczać pąki rożne drzewa.

🌳 Trasa spacerowa: Do pozostałości po kopalni Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 3,04 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podejść: 139 m

Suma zejść: 124 m RoweremPoPodlasiu poleca tę trasę na spacer Piesza wycieczka do pozostałości kopalni Krzemienia.

To znalazłem na necie: "Z epoką brązu związany jest zespół kopalni krzemienia odkryty w Puszczy Knyszyńskiej koło Rybnik. Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko archeologiczne tego typu w Polsce. Eksploatacją zespołu kopalń w Rybnikach zajmowała się licząca nawet kilkadziesiąt osób wyspecjalizowana grupa górników i kamieniarzy. W pobliżu wsi na terenie kopalni krzemienia ustanowiono Rezerwat Przyrody "Krzemianka", obecnie znajduje się w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Knyszyn. Stwierdzono tu co najmniej kilkadziesiąt bardzo dobrze zachowanych kopalń sprzed około 3 tysięcy lat."

Namiary N: 53°17′3.04″ E: 23°6′48.29″

🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Krzemianka Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,51 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 30 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podejść: 68 m

Suma zejść: 96 m Spacerowiczom trasę poleca RoweremPoPodlasiu

Pierwszy zimowy wypad "'pieszy" do rezerwatu Krzemianka, o którym piszą na necie: "Rezerwat Przyrody Krzemianka powstał w 1987r. Celem głównym powołania rezerwatu była ochrona cennych przyrodniczo fragmentów Puszczy Knyszyńskiej. Opiekę nad obiektem o powierzchni 230,91 ha sprawuje Nadleśnictwo Knyszyn". Rezerwat Krzemianka to zespół obfitych źródlisk zasilających strumień o tej samej nazwie – Krzemianka. Rezerwat tworzy rozległa zabagniona dolina z licznymi źródliskami otwartymi, mulistymi i torfowiskowymi. Duża różnorodność zbiorowisk roślinnych wyróżnia go od innych podobnych obiektów. Dość szczegółowy opis zespołów roślinnych Rezerwatu Krzemianka został przedstawiony na tablicy informacyjnej przy wejściu głównym. Dociekliwi zapewne chętnie zapoznają się z taką informacją, aby w zrozumieniu zwiedzać prowadzącą przez Rezerwat ścieżkę dydaktyczną. Przygotowana przez leśników ścieżka turystyczna prowadząca przez Rezerwat umożliwia podziwianie piękna tego niezwykłego terenu, dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Kładka, po której należy się poruszać jest wygodna, nowa i spokojnie można po niej spacerować również z małymi dziećmi. Czasem, na trasie można natknąć się na przeszkodę w postaci powalonego drzewa, jednak oddaje to wspaniały, dziewiczy klimat tego miejsca. Spacer ścieżką dydaktyczną urozmaica kolorowa, zróżnicowana roślinność. Wywrócone drzewa stanowią także element edukacyjny, ponieważ dostarczają niepowtarzalnej możliwości przyjrzenia się z bliska systemowi zakorzeniania drzewa. Trasa prowadzi nie tylko przez kładki, ale także przez naturalne ścieżki Puszczy Knyszyńskiej, dlatego warto zapatrzeć się w wygodne buty.

Na terenie Rezerwatu znajduje się także skansen pszczelarski, drzewa bartne, wieża widokowa oraz pozostałości po kopalni krzemienia. Dodatkowych informacji na temat wykopalisk warto zaczerpnąć z tablicy informacyjnej. Ścieżka dydaktyczna w Rezerwacie Krzemianka jak sama nazwa wskazuje powinna poszerzać naszą wiedzę przyrodniczą. Wypełnieniu tego celu służy szereg tablic informacyjnych, np. ekologiczna rola lasu, nisze pokarmowe ptaków, woda i jej rola w lesie, warstwowa budowa lasu, czy dzięcioł może dostać wstrząsu mózgu, i inne. Kopalnia Krzemienia.Jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko archeologiczne tego typu w Polsce. Eksploatacją zespołu kopalń w Rybnikach zajmowała się licząca nawet kilkadziesiąt osób wyspecjalizowana grupa górników i kamieniarzy. W pobliżu wsi na terenie kopalni krzemienia ustanowiono Rezerwat Przyrody "Krzemianka", obecnie znajduje się w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Knyszyn. Stwierdzono tu co najmniej kilkadziesiąt bardzo dobrze zachowanych kopalń sprzed około 3 tysięcy lat." Moje wrażenia? Piękne widoki koniecznie do zobaczenia na wiosnę, można tu dojechać rowerem z Białegostoku ,ale ja to połączę z wypadem do czarnej Białostockiej w niektórych momentach trzeba przenieść rower jest parę zwalonych drzew na kładce, która jest długa ,przecina tę rzeczkę w paru miejscach Nie zapomniane przeżycie.W rezerwacie są przymocowane tabliczki z szerokością i długością geograficzną sprawdziłem ze swoim GPS-em pomiary zgodne:). Rezerwat jest klejnotem Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej polecam o każdej porze roku, (no może za wyjątkiem sezonu komarowego), ale i na to są sposoby.

🌳 Trasa spacerowa: Suwalski Gigant (Jastrzębna - Gołdap) - Pieszy Czerwony ver. 2021 Początek trasy: Sejny

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 213,1 km

Czas trwania spaceru: 244 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 195 m

Suma podejść: 2 459 m

Suma zejść: 2 410 m Spacerowiczom trasę poleca JJ_Active

Suwalski Gigant (Jastrzębna - Gołdap) - Pieszy Czerwony ver. 2021. Szlak w województwie podlaskim już w dosyć opłakanym stanie (zdecydowanie potrzeba renowacja) jednak o ile idzie się dobrze to znaki są. Mało jest miejsc bez oznakowania ewentualnie z usuniętym oznakowaniem. Miejsca trudniejsze techniczne oraz przeszkody zaznaczyłem wykrzyknikami. W województwie warmińsko mazurskim szlak w dosyć dobrym stanie (najprawdopodobniej niedawno go odmalowano). Szlak dosyć ciekawy, długi po drodze napotkamy sporo lokalnych atrakcji:) Ogólnie polecam. Poprowadziłem szlak wg znalezionego oznakowania (szukałem szlaku) a nie wg. papierowej mapy (suwalszczyzna 2019) stąd różnice w jego przebiegu w kilku miejscach.

Nawiguj 🌳 Trasa spacerowa: Imprezy w Białymstoku Początek trasy: Wasilków

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,18 km

Czas trwania spaceru: 48 min.

Przewyższenia: 60 m

Suma podejść: 115 m

Suma zejść: 119 m Spacerowiczom trasę poleca Meg Jak przystało na "Polską stolicę tańca" w Białymstoku znajdziemy wiele miejsc w których możemy spróbować naszych sił na parkiecie. Trasa obejmuje najbardziej popularne miejsca, w których potańczymy i pobawimy się, a przy odrobinie szczęścia spotkamy uczestników programu "You can dance", którzy skutecznie rozsławili taneczną stronę miasta.

Trasa prowadzi po najpopularniejszych klubach a kończy się na Rynku Kościuszki, który w okresie letnim pełen jest ogródków.

Zaczynamy ulicą Lipową - pierwszy punkt to numer 19: Klub/Restauracja Prognozy. Następnie kierujemy się ku ulicy Malmeda, zagłębia klubowego. Odwiedzamy kolejno Jungle, VIP, M7, Metro i Loft. Następnie kierujemy się ku Rynkowi Kościuszki, pełnemu kawiarni, restauracji i pubów.

