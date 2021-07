Gdzie jest burza? Radar burzowy online. Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia dla województwa podlaskiego przed burzami z gradem [13.07.2021]

Ważność: od godz. 07:30 dnia 13.07.2021 do godz. 07:30 dnia 14.07.2021

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu okresami wzrastające do dużego. Od godzin popołudniowych przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, lokalnie do 40 mm. Temperatura maksymalna od 29°C do 31°C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy do 80 km/h, lokalnie do 90 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Wysokość opadów w czasie burz do 10 mm. Temperatura minimalna od 17°C do 20°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni. W czasie burz możliwe porywy do 65 km/h.