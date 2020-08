Gdzie jest burza 31.08.2020. Białystok zalany po ulewie, zablokowane drogi, brak prądu. Prognoza pogody (zdjęcia)

Informacje i alerty wysyłane do mieszkańców regionu potwierdziły się. W Białymstoku burza z piorunami i potężną ulewą rozpoczęła się około godz. 22.30. Nawałnice, w nieco lżejszym natężeniu, powracały w ciągu kolejnych godzin.

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia.

Po północy pojawił się kolejny komunikat.

Po przejściu głównego układu burzowego od południowego zachodu zbliża się kolejna strefa przelotnych opadów deszczu i burz, lokalnie o natężeniu do 15-20 mm/h. Poprzedzający układ burzowy przyniósł sumy opadów rzędu od 15 mm do 30 mm. Kolejne opady lokalnie mogą spowodować kumulacje sum opadów do 40-50 mm. W czasie burz niewykluczone są również silniejsze porywy wiatru do 70-85 km/h i punktowo opady gradu. Zjawiska na ogół będą słabsze od tych sprzed północy.