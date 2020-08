Gdzie jest burza 30.08.2020? Białystok zalany po ulewie. Ulica Produkcyjna jak jezioro (ZDJĘCIA)

ważność od godz. 19:30 dnia 29.08.2020 do godz. 19:30 dnia 30.08.2020 W nocy zachmurzenie początkowo duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Nad ranem od południa województwa ponowny wzrost zachmurzenia do dużego i tam miejscami opady deszczu, możliwe burze. Wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 20 mm. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna od 11°C do 13°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W czasie burz możliwe porywy do 70 km/h. W dzień zachmurzenie początkowo duże, po południu od krańców południowych większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Opady deszczu, głównie do godzin około południowych. Rano na południu województwa możliwe burze. Temperatura maksymalna od 16°C na północy do 30°C na krańcach południowych. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, początkowo z kierunków południowych, później skręcający na północno-wschodni. W czasie burz wiatr porywisty.

ważność od godz. 19:30 dnia 30.08.2020 do godz. 19:30 dnia 31.08.2020

W nocy zachmurzenie duże. Opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Miejscami burze. Wysokość opadów do 30 mm. Temperatura minimalna od 12°C na północy do 17°C na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz możliwe porywy do 90 km/h.