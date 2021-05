"Gazem zadusili, będą mnie nosili". Nastolatek z Białegostoku jest autorem rysunków w ogólnopolskiej kampanii Otwartych Klatek

Bartek Heller stworzył cykl rysunków, w których pokazuje cierpienie zwierząt wykorzystywanych w przemyśle futrzarskim i spożywczym. Swoje prace wysłał aktywistom Otwartych Klatek, którzy zaproponowali 14-latkowi współtworzenie ogólnopolskiej kampanii. W wielu miastach w Polsce pojawiły się billboardy z jego pracami.

- Bartek od zawsze interesował się zwierzętami. Ostatnio zaczął także czytać informacje publikowane przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Zainteresował się tematem związanym z wykorzystywaniem zwierząt. Opowiadał mi o tym co przeczytał, czasami były to drastyczne historie. Bartek pod ich wpływem podjął decyzję o przejściu na dietę wegetariańską i trzyma się twardo swoich zasad. Nasz wkład w jego działania jest niewielki - mówi Katarzyna Heller, mama Bartka. - Syn stworzył również serię dziewięciu rysunków, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Zapytałam go czy mogę je udostępnić. Nie chciał się zgodzić, ale nie odpuściłam. Po namowach pokazałam prace znajomym. Odzew był bardzo pozytywny. Być może to skłoniło w końcu Bartka, by wysłać rysunki do organizacji walczącej o prawa zwierząt. Aktywiści Otwartych Klatek oraz ich społeczność w social mediach docenili prace. Ludzie pisali w komentarzach, że to idealne na kampanie społeczną. Niedługo później, za zgodą Bartka, podpisaliśmy ze stowarzyszeniem umowę na bezpłatne wykorzystanie rysunków na billboardach. Pojawiło się ich aż 59 w całej Polsce - dodaje dumna mama 14-latka.