Ekspert: Lotnisko w Białymstoku powinno powstawać w trzech etapach, co może trwać od 15 do 30 lat

Implementacja rozwiązań ekonomicznych

- Musimy stworzyć wspólną strategie, która pozwoli na to, że będziemy implementować nowe, ekonomiczne rozwiązania w lotnictwie. One pozwolą Białemustokowi na rozwój gospodarczy i sprowadzenia dużej liczby młodych ludzi, którzy mogą pracować na rzecz nowoczesnego lotniska, na którym oprócz tradycyjnych samolotów będą też operować bezzałogowe systemy statków powietrznych cywilnych i wojskowych - mówił podczas konferencji po posiedzeniu Janusz Janiszewski, były prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, dziś niezależny konsultant.

Trzy etapy rozbudowy

- Każdy z tych etapów zależnie od przyjętego wariantu i sytuacji społeczno-gospodarczej to perspektywa od 5 do 10 lat. W przypadku trzech etapów i przyjętego scenariusza rozwoju lotniska perspektywa wynosi od 15 do 30 lat – przyznał Tomasz Balcerzak. Pytany o koszty takiej inwestycji stwierdził, że na razie trudno je określić.

Tu potrzebni są decydenci

- To inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie Port Lotniczy Białystok. Uważałem to spotkanie za bezcelowe. To rozmowa o niczym, ponieważ nie ma decydentów, którzy mogą do tego tematu wnieść coś nowego. Była debata między marszałkiem województwa i prezydentem, gdzie zapadły pewne ustalenia i one powoli się rozwijają, ale co będzie z Krywlanami zależy od decydentów centralnych - powiedział nam Witold Karczewski, przewodniczący Podlaskiego Forum Gospodarczego.