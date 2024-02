Dzień Świstaka - tradycja, historia, obchody i memy!

Dzień Świstaka - historia i pochodzenie

Początki Dnia Świstaka sięgają dawnych wierzeń ludowych związanych z przepowiadaniem pogody na wiosnę. Według tradycji, jeśli w dniu 2 lutego świstak wyjdzie ze swojego legowiska i zobaczy swoją cień, wróci do swojego legowiska, co oznacza, że zima potrwa jeszcze przez sześć tygodni. Jeśli natomiast nie dostrzeże swojego cienia i pozostanie na powierzchni, oznacza to, że wiosna nadejdzie wcześniej.

