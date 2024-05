Dzień Dziecka w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Zobacz zdjęcia

Hasło wydarzenia jest znamienne, bo to faktycznie dzieciaki rządzą światem. Dlatego chętnie przyjęliśmy zaproszenie, żeby uatrakcyjnić Dzień Dziecka wszystkim dzieciom. Prezentacje przygotowały nasze wspaniałe studenckie koła naukowe, które przygotowały specjalne konkursy i atrakcje dla małych gości Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.(...) Bawimy dzieci z okazji ich święta, ale też zachęcamy je do nauki, rozbudzamy ciekawość oraz inspirujemy do studiowania w naszej uczelni – mówiła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej.