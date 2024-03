Działacze PiS: "Stajemy w obronie interesów polskiego rolnictwa". Żądają zablokowania Zielonego Ładu. Zapraszają na marsz

Poseł Dariusz Piontkowski (PiS) Podkreślił podczas konferencji, że w 2020 r. za przyjęciem Zielonego Ładu głosowali europosłowie formacji, które tworzą obecną koalicję rządzącą w Polsce.

[cytn] -Zielony Ład to szalona polityka europejska, która może doprowadzić do bardzo poważnych problemów gospodarczych, w tym do kłopotów rolników. Dziś koalicja 13 grudnia próbuje oskarżyć Prawo i Sprawiedliwość, że to my jesteśmy autorami tych zmian w Unii Europejskiej - mówił Dariusz Piontkowski.[/cyt]

Były wiceminister edukacji przypomniał, że Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło projekt uchwały sejmowej wzywającej rząd do realizacji postulatów rolników.

- Tam były postulaty dla nich najważniejsze - odrzucenie Zielonego Ładu i zablokowanie importu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Koalicja rządząca odrzuciła tę uchwałę - wytykał Piontkowski

